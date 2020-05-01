مجلس الوزراء يصدر ثلاثة قرارات مهمة لدعم القطاعات الأمنية والحشد الشعبي(وثيقة)

2020/05/01 | 21:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد

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