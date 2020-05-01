أسعار النفط تستقر مع بدء تطبيق اتفاق خفض الإنتاج

2020/05/01 | 22:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقرت أسعار النفط في الأسواق العالمية -اليوم الجمعة- عند مستوياتها السابقة، مع دخول اتفاق خفض الإنتاج بين كبار المنتجين العالميين حيز التنفيذ.وخلال تداولات اليوم، شهدت أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الأميركي تقلبات صعودا ونزولا، بهامش محدود.وحقق برميل خام برنت تسليم يوليو/تموز المقبل مكاسب بنحو 1%، وارتفع إلى ما يقرب […]

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