معجون الأسنان يحارب كورونا.. والكشف عن مضاعفات خطيرة للمرض

2020/05/01 | 22:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

ظهرت معطيات وتوصيات جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، أحدثها أن تفريش الأسنان قد يساعد في الحماية من كورونا، وأن مضاعفات المرض كثيرة ومفاجئة.



ومن الأخبار الجيدة أن هناك خطوات جديدة للتوصل إلى لقاح، واستعمال بلازما الناجين لعلاج المرضى.

وحث بروفيسور في طب الأسنان الناس على تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مارتن أدي، أستاذ طب الأسنان الفخري بجامعة بريستول، إن معجون الأسنان يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بالمرض أو نشره عن طريق الفم، وذلك في خبر نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

ومع ذلك، حذر من أن التأثير المضاد للميكروبات لمعجون الأسنان يستمر فقط من ثلاث إلى خمس ساعات.



لذلك اقترح أن ينظف البريطانيون أسنانهم قبل الخروج من المنزل للتأكد من أن تأثير المعجون يكون فاعلا إذا اتصلوا بأشخاص آخرين.

وكتب أدي في رسالة في صحيفة تايمز "لقد أكد العلماء، من أجل دعم أغطية الفم والأنف، على دور قطرات اللعاب في انتشار كوفيد-19..



وربما من المدهش، بالتالي، عدم التأكيد على استخدام تفريش الأسنان بالمعجون كإجراء فعال".

وأضاف "يحتوي معجون الأسنان على المنظفات نفسها الموجودة في جل غسيل اليد الموصى به ضد فيروس كورونا".

وأكد "في الواقع، يستمر تأثير معجون الأسنان المضاد للميكروبات في الفم لمدة ثلاث إلى خمس ساعات، وبالتالي، سيقلل الحمل الفيروسي في اللعاب أو الإصابة بالفيروسات التي تدخل الفم".

وقال أدي إن الأشخاص الذين يريدون زيادة التأثيرات الوقائية إلى أقصى حد يمكنهم تنظيف أسنانهم قبل مغادرة المنزل.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة (1 أيار 2020)، تسجيل 687 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتعافي 64 من المرض وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الصحة القطرية تسجلت 687 حالة إصابة جديدة مؤكد

بغداد اليوم -كردستان

أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الجمعة (1 أيار 2020)، تسجيل إصابة بفايروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الدائرة في بيان ، مقتضب، تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة اربيل سجلت اليوم الجمعة، إصابة جديدة بفايروس كورونا".

بغداد اليوم- البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الجمعة (01 آيار 2020)، تسجيل 17 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة لهذا اليوم.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الموقف الوبائي لمحافظة البصرة الخاص بحالات مرض الكورونا، 17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( معجون الأسنان يحارب كورونا.. والكشف عن مضاعفات خطيرة للمرض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( معجون الأسنان يحارب كورونا.. والكشف عن مضاعفات خطيرة للمرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).