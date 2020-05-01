إصابة واحدة بكورونا في كوردستان خلال 24 ساعة

2020/05/01 | 22:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة المنصرمة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إن الإصابة الجديدة سجلت في أربيل وتعود لامرأة (٢٥ عاما) من سكنة قرية كاولوك التابعة لقضاء رواندوز، وهي زوجة مصاب سابق بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات بإقليم كوردستان وصل إلى ٣٨١ بينها ٥ وفيات و٣٢٧ حالة تعافٍ.

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