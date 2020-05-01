2020/05/01 | 22:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المئات ينظمون تشييعاً رمزياً لشهداء التظاهرات في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المئات ينظمون تشييعاً رمزياً لشهداء التظاهرات في ذي قار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المئات ينظمون تشييعاً رمزياً لشهداء التظاهرات في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).