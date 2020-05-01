الصحة العالمية “واثقة” من “نشأة طبيعية” لفيروس كورونا

2020/05/01 | 22:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، إن فيروس كورونا المستجد “طبيعي المنشأ”.وجاءت تصريحات ريان، يوم الجمعة، ردا على تعليقات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إنه اطلع على معلومات تفيد بأن الفيروس ربما يكون قد خرج من معهد لعلوم الفيروسات في الصين.وأوضح ريان أن […]

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