صحة ديالى تعلن ضبط اكبر شحنة من “السموم البشرية”

2020/05/01 | 22:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن ضبط اكبر شحنة مما اسمته السموم البشرية في بعقوبة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فرق الرقابة الصحية ضبطت شحنة كبيرة من العصائر والمشروبات في اطراف ببعقوبة غير صالحة للاستهلاك البشري كانت في طريقها للاسواق”.واضاف العزاوي،ان” الشحنة تم اتلافها وفق محضر […]

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