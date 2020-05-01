بحر العلوم يكشف عن خطوة نفذتها حكومة تصريف الأعمال ضاعفت العجز المالي

2020/05/01 | 22:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد كشف وزير النفط الأسبق، ابراهيم بحر العلوم، الجمعة، عن خطوة نفذتها حكومة تصريف الأعمال ضاعفت العجز المالي في العراق.وقال بحر عبر العلوم، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "حكومة تصريف الاعمال ذات الصلاحيات المحدودة، بدأت اليوم، بتخفيض انتاج النفط مليون ب/ي تنفيذاً لقرار أوبك+ ليتضاعف بذلك العجز المالي في العراق".وأضاف: "لا خيار أمام الحكومة القادمة، إلا التحرك العاجل مع الدول الخليجية لتتحمل حصة العراق من التخفيض لتوفير لقمة العيش للشعب".وبدأ العراق، اليوم، خفض معدل الانتاج النفطي بمعدل 23 بالمئة ضمن الالتزام بقرارات منظمة "أوبك+".ونقلت صحيفة الصباح الرسمية، أن "إجراءات تخفيض الانتاج في الحقول النفطية، بدأت بمعدل 23 بالمئة ضمن التزام العراق بقرارات أوبك+".وأضافت، أن "إنتاج شركة نفط البصرة الحالي يلامس 3 ملايين برميل قياسي يومياً".

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