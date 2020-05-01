عصام الجلبي: عن الواقع المالي العراقي

2020/05/01 | 22:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديث عن الواقع المالي العراقي : سبق وان أصدرت في ٤/٢٨ تعليقًا حول الواقع المالي للعراق ( أكرره في أسفل هذا التحديث وقد أصدرت اليوم ٥/١ وزارة النفط العراقية بيانا أعلنت فيه بيانات التصدير والإيرادات الابتدائية لشهر آيار ٢٠٢٠ حيث … Readmore

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