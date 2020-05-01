ايرادات العراق من النفط عام ٢٠٢٠

2020/05/01 | 22:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحقق لشهر ك٢ : ٦,١٦٣ مليار دولار المتحقق لشهر شباط: ٥,٠٥٣ مليار دولار المتحقق لشهر آذار : ٢,٩٨٩ مليار دولار ————- المتوقع لشهر نيسان: ٢ مليار دولار المتوقع لشهر آيار : ١,١٢٥ مليار دولار ————— ويقارن ذلك مع: الحاجة لرواتب … Readmore

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