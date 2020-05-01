البصرة تتخذ موقفاً من تسريح العاملين في قطاع النفط

2020/05/01 | 22:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت الإدارة المحلية في محافظة البصرة يوم الجمعة إنها لن تقبل بتسريح العاملين في شركات النفط المحلية والأجنبية جراء الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

وأوضح محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح ورد لشفق نيوز، "لن نسمح لأي شركة تعمل في القطاع النفطي، في محافظة البصرة، سواء كانت محلية أو أجنبية، بأن تنهي تعاقدها مع العمالة البصرية أو تسرح عمالها من اهل المحافظة في ظل الظروف الحالية".

وأشار إلى أن "الحكومة المحلية شكلت لجنة لمتابعة هذه القضية تضم ممثلين عن الجهات الأمنية ووزارة النفط ومكتب التشغيل في المحافظة".

وأضاف العيداني، "خاطبنا مكتب رئيس الوزراء ووزارة النفط وادارة شركة نفط البصرة، بهذا الخصوص، واوضحنا لهم أننا سنقف بكل الطرق القانونية مع أبناء المحافظة في هذا المجال".

وشدد محافظ البصرة على "ضرورة أن تلتزم هذه الشركات بتعليمات الحكومة المحلية في استمرار عمل العمالة البصرية، ولن تعمل على تسريحهم، طالما كان عملها مستمرا في المدينة، والا أنها لن تحصل على أية مساعدات أو مساهمات في الحكومة المحلية في تسهيل عملها".

وكانت عدد من الشركات النفطية العاملة في حقول الزبير والرميلة قد أبلغت العاملين لديها من أهل البصرة قرب إنهاء التعاقد معهم وتسريحهم بسبب الأوضاع الصحية وانخفاض أسعار النفط.

وانهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأشهر الأخيرة جراء ضعف الطلب العالمي المدفوع بأزمة فيروس كورونا التي تجتاح العالم.

كما خفض العراق إنتاجه من الخام بمقدار مليون برميل يومياً بدءاً من مطلع الشهر الجاري استجابة لاتفاق "أوبك+"، وهو ما يعني توقف قطاعات واسعة من أعمال الإنتاج في أرجاء البلاد.

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