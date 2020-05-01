وزير التجارة يرد على تصريحات برلمانية بشأن رز مسرطن: هاتوا براهينكم وادلتكم

2020/05/01 | 22:20 - المصدر: السومرية نيوز

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رد وزير التجارة محمد هاشم العاني، الجمعة، على تصريحات برلمانية ادعت باستيراد الوزارة مواد غذائية مسرطنة، فيما اشار الى ضرورة الكشف عن البراهين والادلة التي تثبت ذلك.

وقال العاني في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "ما ورد على لسان عدد من النواب بخصوص استيراد الوزارة رز مسرطن لا اساس له من الصحة ولا تستند تلك التصريحات إلى اي دليل مادي ملموس".

وأضاف "وفي الوقت الذي نستنكر تلك التصريحات ونعتبرها ضمن هجمة سياسية ممنهجة ضد عملنا، ندعو النواب إلى تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت صدق ما يدعون".

وتابع العاني أنه "تم اجراء كافة الفحوصات المختبرية من اربع جهات محلية وعالمية معتبرة"، لافتا الى انها "اكدت سلامة المادة وصلاحيتها للاستهلاك البشري حيث اجريت الفحوصات في المختبرات التالية:

- مختبرات الشركة العامة لتجارة الحبوب.

- مختبر جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط

- شركة TUV الفاحصة العالمية وهي من الشركات المتعاقدة معها وزارة التخطيط

- فحص شركة فيرتاس الفرنسية

واكد ان "الوزارة تعمل باستمرار على التعاقد مع الشركات الرصينة لتوريد المواد لصالح البطاقة التموينية ووفق الاليات التعاقدية التي اعدتها الجهات الحكومية".

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