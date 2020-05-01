انهيار الليرة التركية أمام الدولار إلى أقل مستوى منذ أزمة العملة في 2018

2020/05/01 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة اليوم وتجاوزت سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018.وبلغت الليرة 7.0175، لتتراجع عن المستوى المتدني البالغ 7.0250.والأسواق التركية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة الأول من مايو، وفقاً لـ”رويترز”.

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