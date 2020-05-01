صندوق الاعمار : قرب إكمال مجسر استراتيجي يربط كركوك بأربيل

2020/05/01 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة، اليوم الجمعة، المواصلة في إعادة إعمار جسرالتون كبري لصالح دائرة الطرق والجسور في محافظة كركوك .

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