عمليات بغداد تعلن حصيلة جديدة باعتقال المخالفين لحظر التجوال

2020/05/01 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت قيادة عمليات بغداد، القبض على أكثر من 34 الف مخالف لحظر التجوال في العاصمة.وذكر بيان للعمليات انه "بالتزامن مع قيامهما بواجباتها الأخرى في تعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة بغداد، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي".وأضاف ان القوات " تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١ آيار من إلقاء القبض على ٣٤١٤٣ مخالفاً فيما حجزت ١٨٣٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٨٤٠١٠ غرامة، كما سهلت دخول ٦٣٦٦٧ عجلة حمل تحمل مواد غذائية".

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