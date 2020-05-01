الحشد ينشر لواء قتالي في بيجي لتعزيز الامن

2020/05/01 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/صلاح الدين اعلن الحشد الشعبي اليوم الجمعة، نشر لواء قتالي في قضاء بيجي شمالي محافظة صلاح الدين، بعد ورود معلومات عن نية تنظيم داعش شن هجات ارهابية .وذكر بيان اعلام الحشد انه نشر " قوات اللواء 35 في الحشد الشعبي، ، في قضاء بيجي "، بعد ورود معلومات استخباراتية عن نية تنظيم داعش شن هجمات ارهابية مع انشغال القوات الامنية بجائحة كورونا .

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