قائممقام الموصل لـ”العهد نيوز”: لم نسجل اي خرق امني منذ سنتين في مركز المدينة

2020/05/01 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى اعلن قائممقام قضاء الموصل السيد زهير الاعرجي، اليوم الجمعة، بان الاوضاع الامنية مستقرة بشكل كامل في نينوى رغم وجود بعض تحركات لداعش في المناطق الغربية .وقال الاعرجي في حديث لـ ” العهد نيوز ” بان مركز مدينة الموصل لم تسجل اي خرق امني منذ سنتين و الاوضاع الامينة مستقرة بشكل كامل […]

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