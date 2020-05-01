تسجيل 352 وفاة بمستشفيات إنجلترا بسبب كورونا

2020/05/01 | 22:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال مسؤولون صحيون في إنجلترا اليوم، إن حصيلة المتوفين بمرض ‘كوفيد-19’ في المستشفيات بلغت 352 مسجلة زيادة عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن معدل الوفيات بفيروس كورونا في المناطق الأكثر حرمانا تجاوز ضعف معدل تلك […]

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