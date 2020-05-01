الصحة تعلن وصول اجهزة (PCR) الخاصة بتشخيص المصابين بكورونا

2020/05/01 | 22:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد، ليوم غد السبت.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الطقس في المنطقة الشمالية يتوقع ان يكون غائما جزئيا ويكون غائما في

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة الشعلة شمالي بغداد.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "6 اصابات أخرى تم تسجيلها في هذه اللحظة

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا داخل المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة، حيث

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