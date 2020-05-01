تسجيل إصابات بكورونا بين أعضاء فريق ألماني

2020/05/01 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو إن "أغلبية اللاعبين خائفون من استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقال أغويرو في مقابلة مع شبكة "ال شيرينغيتو" الأرجنتينية "أغلبية اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفالا وعائلات".

وتأمل رابطة الدوري الإنكليزي معاودة النشاط الرياضي في 8 يونيو، ما يستدعي عودة اللاعبين الى التدريبات في 18 مايو، وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية الجمعة.

وقال أغويرو في لقائه الذي نقلته وكالة فرانس برس "أنا خائف لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين، أمارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هو صديقتي".

وتبدو الأندية الإنكليزية مصممة على إكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية منه.

وأكد اغويرو أن زملاءه سيكونون "مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص"، عندما يعودون إلى العمل.

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل أعرب عن قلقه إزاء صحة لاعبي الدوري الإنكليزي في حال العودة السريعة إلى المنافسات بعد رفع الإغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "يقوم الناس الآن بتقييم المخاطر، كم شخص يجب أن يموت وهو يلعب كرة القدم في الدوري الممتاز قبل أن يصبح الوضع مريرا؟ واحد؟ لاعب واحد؟ أو أن يذهب أحد الموظفين إلى العناية المركزة؟ ما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟"، مؤكدا أن "النقاش (الجاري) هو اقتصادي بحت".

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