صحة كردستان تنشر حصيلة الاصابات بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/05/01 | 23:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الجمعة تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في أربيل، خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان إن مجموع الذين تم حجرهم حتى الآن بلغ 9651 مواطناً من العائدين من الخارج والمتلامسين مع حالات الإصابة المؤكدة في 33 موقعاً مختلفاً بعد حجر 90 مواطناً خلال الـ24 ساعة الماضية، بقي منهم 1427 بواقع 432 في أربيل و211 في السليمانية و755 في دهوك و29 في رابرين، فيما تم رفع الحجر عن 8224 مواطناً.وأشار البيان إلى تشخيص إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1849 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية منها 546 في أربيل و964 في السليمانية و310 في دهوك و29 في سوران، فيما بلغ العدد الكلي للفحوصات في إقليم كوردستان 42234 فحصاً.وأوضحت أن الحالة المسجلة في أربيل، تعود لامرأة تبلغ 25 عاماً، تعيش في قرية كاولوك في قضاء راوندز، وهي زوجة مصاب سابق.وبهذا يبلغ العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان 381 حالة بينها 327 شفاء و5 وفيات، فيما يتلقى 49 مصاباً الرعاية الصحية.

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