مقتل شرطي برصاص مجهولين في ديالى

2020/05/01 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل شرطي يوم الجمعة على يد مسلحين مجهولين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لشفق نيوز إن "مسلحين أطلقوا النار على منتسب بالشرطة أثناء إجازته في أطراف ناحية ابي صيدا (30 كلم شمال شرق بعقوبة) ما أدى لمقتله".

واضاف المصدر أن "منفذي الهجوم لاذوا بالقرار، فيما شنت القوات الأمنية حملة تفتيش بحثاً عن المنفذين وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".

وتشهد ناحية ابي صيدا وتوابعها هجمات وحوادث أمنية متواصلة أغلبها بالنزاعات العشائرية.

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