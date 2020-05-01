حكومة كوردستان توجه تحذيراً لشركات السفر والسياحة

2020/05/01 | 23:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذرت وزارة النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان يوم الجمعة شركات السفر والسياحة من تنظيم رحلات من وإلى الإقليم في ظل حظر التجوال المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "لا يُسمح لأي شركة الاعلان عن تنظيم رحلات من والى اقليم كوردستان".

ونوه البيان إلى أن "وزارة الداخلية ودائرة العلاقات الخارجية هما من ينظمان الرحلات حصرا"، متوعدة بأن أي شركة لا تلتزم بالقرار سيتم سحب رخصتها لمدة 3 أشهر.

وكانت داخلية إقليم كوردستان قد أعلنت، الجمعة، تمديد حظر التجوال الجزئي لغاية 10 نيسان/أبريل الجاري، في مسعى لاحتواء الفيروس.

وسجل إقليم كوردستان ٣٨١ أصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينها ٥ وفيات، و٣٢٧ حالة تعافٍ.

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