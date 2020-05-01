2020/05/01 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس "والوحدة لا يحققها غير منظمة واحدة يطبق جميع العمال الواعين قراراتها بدافع الضمير لا بدافع الخوف" (لينين) الأول من أيار، عيد العمال العالمي، لا يُعتبر عيدًا سنويّا فحسب، بل يومًا نضاليًا يُعطل فيه العمال في كافة المجالات والميادين وفي الغالبية الساحقة من دول العالم.



يُعزى أصل هذا اليوم الى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة عام 1886، حيث تطوّرت الولايات المتحدة ودول أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوحدة ضرورية للطبقة العاملة - خليل اندراوس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوحدة ضرورية للطبقة العاملة - خليل اندراوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).