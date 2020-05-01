تحت إجراءات مشددة.. دبي تفتح أكبر مركز تجاري في العالم

2020/05/01 | 23:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية يفتح دبي مول، أحد أكبر ملاذات التسوق في العالم، أبوابه مرة أخرى، وإن كان بحذر، حيث أعيد افتتاح المركز التجاري، الذي استقبل أكثر من 80 مليون زائر في العام الماضي، بسعة حالية تصل إلى 30% فقط حيث بات فحص درجة الحرارة والأقنعة الطبية للوجه إلزامية، فضلا عن مراعاة التباعد الاجتماعي.

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