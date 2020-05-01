هيئة الاتصالات تدعو المؤسسات الاعلامية للإلتزام بقواعد البث وتحذر المخالفين

2020/05/01 | 23:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، المؤسسات الاعلامية الى الالتزام بلائحة قواعد البث الاعلامي، فيما حذرت المخالفين باتخاذالاجراءات القانونية الكفيلة بحقهم.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انها “تدعو المؤسسات الإعلامية كافة الى الالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي التيتحدد المعايير العامة للبرامج المرئية والمسموعة، ولضمان منع التحريض على العنف […]

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