إحالة ثلاثة أعضاء سابقين من اتحاد المواي تاي الى النزاهة بسبب الخروقات المالية

2020/05/01 | 23:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، الجمعة، احالة ثلاثة من اعضائه السابقين الى هيئة النزاهة لوجود شبهات فساد بحقهم.وقال أمين سر الاتحاد حيدر عبد الواحد البهادلي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الاعضاء السابقين للاتحاد وهم كل من: (توفيق عدنان عبد من محافظة بغداد واحمد عامر محمد من محافظة بابل وجاسم […]

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