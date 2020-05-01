الكشف عن تفاصيل اجتماع أندية البريميرليج

2020/05/01 | 23:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تفاصيل اجتماع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي استمر لـ 4 ساعات، الذي عقد عبر الفيديو، لتحديد كيفية عودة البريميرليج، وسط انتشار وباء فيروس كورونا المُستجد “كوفيد 19”.وتوقفت منافسات البريميرليج منذ ما يقرب من 7 أسابيع نتيجة انتشار الفيروس المميت في إنجلترا.ولا يوجد موعد محدد حتى […]

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