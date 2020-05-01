الاعلام والاتصالات: تسجيل مخالفات لقواعد البث الاعلامي خلال رمضان

2020/05/01 | 23:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، تسجيل مخالفات لقواعد البث الاعلامي لعدد من وسائل الاعلام خلال شهر رمضان.

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