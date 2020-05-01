هزة أرضية تضرب جنوب شرقي زاخو

2020/05/01 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

دعت هيأة الاعلام والاتصالات، الجمعة، المؤسسات الإعلامية لعدم بث مواد مخالفة للذوق العام والالتزام بالحيادية والمهنية في نقل الوقائع التاريخية.

وقالت الهيأة في بيان، إنها "تدعو المؤسسات الإعلامية كافة الى الالتزام ب

بغداد اليوم _ بغداد

نشرت هيأة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في البلاد، ليوم غد السبت.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "الطقس في المنطقة الشمالية يتوقع ان يكون غائما جزئيا ويكون غائما في

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة الشعلة شمالي بغداد.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "6 اصابات أخرى تم تسجيلها في هذه اللحظة

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