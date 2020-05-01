من هي اللبنانية التي يتابعها نيمار على انستغرام؟

2020/05/01 | 23:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أشعل نجم كرة القدم البرازيلية نيمار مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قام بمتابعة حساب الممثلة اللبنانية سينتيا صامويل عبر انستغرام.وأثار جدلا واسعا بين متابعي النجم البرازيلي، حيث تعد سينتيا هي الممثلة العربية الأولى التي يتابعها النجم البرازيلي.وتكهن بعض المتابعين بوجود علاقة عاطفية قد تجمع الثنائي، ولكن حتى اللحظة الأمر غير رسمي وغير معلن وهو مجرد شائعات، ولم يتبين السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة.

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