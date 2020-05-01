2020/05/01 | 23:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزة أرضية بقوة 3.3 جنوب شرقي زاخو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 3.3 جنوب شرقي زاخو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 3.3 جنوب شرقي زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).