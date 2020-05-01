2349 وفاة بكورونا في يوم واحد بأمريكا

2020/05/01 | 23:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة إن مليونا و62446 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا وذلك بزيادة 30787 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 2349 إلى 62406 في المجمل.

والأرقام المعلنة هي الأحدث حتى الثلاثين من أبريل نيسان مقارنة باليوم السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة البيانات التي تنشرها كل ولاية على حدة .

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