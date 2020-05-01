2020/05/01 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان نددت عشائر من محافظة ميسان، اليوم الجمعة، بعرض مسلسل على قناة سعودية نقل صورة سلبية عن الجنوب.وذكرت العشائر في بيان مشترك تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “بعد ان فتحنا في المحافظة ابواب بيوتنا ومضايفنا وخدمنا الكادر التمثيلي الذي جاء للمحافظة وصور مسلسل الذي يعرض الان على قناة سعودية، بل قدم لهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لنقله صورة سلبية عن الجنوب.. عشائر ميسان تندد بعرض مسلسل على قناة سعودية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لنقله صورة سلبية عن الجنوب.. عشائر ميسان تندد بعرض مسلسل على قناة سعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).