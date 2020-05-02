مراسل “العهد نيوز”: اندلاع حريق في سوق الحلة الكبير في محافظة بابل “صور”

2020/05/02 | 00:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل افاد مراسل “العهد نيوز” في بابل، اليوم الجمعة، عن اندلاع حريق في سوق الحلة الكبير وقال مراسلنا ان ، “حريقا اندلع في سوق الحلة الكبير طال شركة ارض الزعفران للملابس وبناية مجاورة له واضاف ، الى ” لاتوجد احصائية رسمية عن الخسائر ولا عن سبب الحريق ولاتزال النيران مستعرة بالبناية”.

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