ذروة السلاح: الإنفاق العالمي على التسلح آخذ في الارتفاع

2020/05/02 | 00:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عالم ما بعد الوباء، سيكون للحكومات أولويات أخرى.

في جميع أنحاء العالم، لم يكن وجه الاستجابة للوباء هم الأطباء والممرضين والعلماء والباحثين فحسب، بل كان الجنود كذلك.



قامت الجيوش ببناء المستشفيات وفرض عمليات الحظر وانضمت إلى جهود البحث عن لقاحٍ للمرض.



هذا ليس عملاً مُعتاداً بالنسبة للجنود، لكن يجب على القوات المسلحة أن تحافظ على وجودها المُكلف للغاية.



تم صرف أكثر من 1.9 تريليون دولار على الإنفاق العسكري على مستوى العالم في عام 2019، وهو الإنفاق الأعلى في أكثر من ثلاث عقود بعد تعديل الأرقام بناء على مستوى التضخم، وفقاً لتقرير نُشر في 27 نيسان الحالي من قبل معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبريSIPRI )، وهو مركز أبحاث سويدي مستقل متخصص في شؤون التسلح والسلام حول العالم.



لكن مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراكم الديون، قد تفقد الأسلحة مكانتها أمام السلع الأخرى كبند في الإنفاق الحكومي.





تراجع الإنفاق العسكري العالمي بعد نهاية الحرب الباردة، حيث وصل إلى مستوى منخفض يزيد قليلاً عن 1 تريليون دولار في أواخر التسعينيات (بقياس مستوى أسعار عام 2018).



ثم إرتفع بشكلٍ كبير مرة أخرى في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حينما بدأت الولايات المتحدة بالإستعداد "للحرب على الإرهاب" وانطلاق الاقتصاد الصيني.



بعد تراجعٍ لفترة قصيرة، إرتفع الإنفاق العسكري كل عام منذ عام 2015، مدفوعاً بالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، والمخاوف الأوروبية من التهديدات الروسية، وفورة شراء الأسلحة من قبل الدول العربية.



لكن مواقع الدول حسب إنفاقها العسكري شهدت تغيرات لمرات عدة بمرور الوقت.

تبقى الولايات المتحدة، وبشكل كبير وواضح في المقدمة بشكلٍ مريح، على الرغم من بعض السنوات التي إنخفض فيها إنفاقها بشكلٍ كبير.



انخفض إجمالي الإنفاق العسكري، بما في ذلك تكلفة العمليات في جميع أنحاء العالم، بشكلٍ مستمر، بأكثر من 20% بين عامي 2010 و 2017، ولا يزال أقل بنسبة 15٪ عن الذروة التي وصل إليها عام 2010.



لكن لازال المُنفق الضخم على الرغم من تخفيف إنفاقه يتفوق ويؤثر في العالم حيث لازالت أرقام الإنفاق العسكري الأمريكي مذهلة.



نمى إنفاق الولايات المتحدة العسكري في عام 2019 بنسبة 5.3٪ لتصل إلى 732 مليار دولار، أي ما يقرب من 40% من إجمالي إنفاق العالم وأكثر من إنفاق الدول العشر التالية لها في القائمة مُجتمعة.



زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي على أساس سنوي وحدها تعادل الإنفاق العسكري السنوي الكامل لألمانيا، كما يشير معهد سيبري في تقريره.

علاوة على ذلك، وسعت الولايات المتحدة الفجوة مع الصين التي تحتل المرتبة الثانية في الإنفاق العسكري، والتي زادت الإنفاق بنسبة 5.1٪ ليصل إلى 261 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر بقليل من ثلث إجمالي إنفاق الولايات المتحدة.



ومع ذلك، يحاجج بعض الخبراء بأن الميزانية العسكرية غير الشفافة في الصين تعني التقليل من قيمة إنفاقها العسكري باستمرار بشكلٍ رسمي، وأن استخدام معهد سيبري SIPRI لأسعار الصرف الموجودة في السوق يُخفي تأثير الأجور المنخفضة والأسعار الأرخص التي تواجهها البلدان ذات الدخل المنخفض.

إذا أخذنا كل ذلك بنظر الاعتبار، فقد تكون ميزانية الدفاع الصينية قد وصلت في واقع الحال إلى حوالي 87٪ من ميزانية الولايات المتحدة الدفاعية، كما يقول السيد فريدريكو بارتلز من مؤسسة هيريتج للأبحاث في واشنطن العاصمة.



تُخفي أرقام الإنفاق الخام أوجه التقدم التكنولوجي أيضاً.



يحذر السيد روبرت وورك، نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق من الأمر بالقول "يبدو أن الصين تقود المنافسة العسكرية التقنية في المجالات الحاسمة مثل علوم الكم، والتكنولوجيا الحيوية، وفوق الصوتيات، والصواريخ البالستية وصواريخ كروز".

يبدو أن الدول الأخرى تسير على مسارٍ مُشابه.



أنفقت الهند، التي ارتفعت من المركز التاسع في عام 2010 إلى المركز الثالث في عام 2019، بشكلٍ متواضع مبلغ 71.1 مليار دولار، بينما اقترب إنفاق روسيا، التي يقفز إنفاقها منذ مدة طويلة على الدبابات والصواريخ والسفن الحربية، من مبلغ 65.1 مليار دولار (على الرغم من إن أستخدام أسعار الصرف المُعدلة حسب القوة الشرائية، كما هو الحال مع الصين، يُشير إلى حقيقة أن أرقام الإنفاق العسكري الروسي أعلى مرتين أو ثلاث مرات).



إنخفض إنفاق المملكة العربية السعودية بنسبة 16٪، لكنه مازال هائلاً بحدود 61.9 مليار دولار.





من الجدير بالذكر أنه لا توجد أي من دول أوروبا الغربية في المراكز الخمسة الأولى للإنفاق العسكري العالمي.



أنفقت كل من بريطانيا وفرنسا، اللتان كانتا يوماً من الأيام وبشكلٍ موثوق به من ضمن المراتب الأولى، وألمانيا، التي تُعيد التسلح تدريجياً، حوالي 50 مليار دولار أو نحو ذلك.



لكن ميزانيات الإنفاق العسكري للدول القريبة من حدود روسيا تتضخم بشكلٍ مزايد.



ارتفع الإنفاق العسكري في دول وسط أوروبا بنسبة 14٪، مدفوعاً في جزء كبير منه بالإنفاق الحر لبولندا.



على الرغم من المآزق الدبلوماسية المختلفة التي يواجهها حلف شمال الأطلنطي، حيث تم إنتقاد الحلف من قبل الرئيس دونالد ترمب والرئيس إيمانويل ماكرون، فقد أنفقت دوله الأعضاء، باستثناء الولايات المتحدة، 303 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أكثر من أكبر التقديرات المعروفة للإنفاق الروسي.

ليس من المفاجئ أن يكون هناك العديد من الدول التي تنفق الكثير على وسائل الحرب.



تفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في السنوات الأخيرة، وزاد إنتشار الوباء من انعدام الثقة.



دفعت وتيرة التسلح الصينية المتسارعة الاستثمار في مجال الدفاع عبر آسيا، من فيتنام إلى أستراليا، للإزدياد.



في الوقت نفسه، تنهار أنظمة الحد من التسلح واحداً تلو الآخر وشهد العام الماضي إطلاق صوايخ باليستية في منطقة الخليج.



ويبدو إن من المرجح أن تستمر هذه الأنماط من التوترات.



لكن مع كل ذلك، يواجه الإنفاق العسكري الآن بعض الرياح المعاكسة الخطيرة.

التسلح والإفلاس؟

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، حيث انهار الطلب العالمي.



على الرغ من من الإتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية بين المنتجين من أجل خفض الإنتاج، فإن من المُرجح أن يؤدي انهيار الأسعار إلى إيذاء الدول البترولية التي راكمت الأسلحة خلال سنوات السعة الاقتصادية.



من المتوقع أن تخسر روسيا حوالي 165 مليار دولار من عائدات تصدير النفط والغاز في عام 2020 (بناءً على متوسط ​​سعر نفط 30 دولاراً للبرميل)، أي حوالي ثلث إجمالي صادراتها، كما أشارت السيدة تاتيانا إيفدوكيموفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك نورديا، وهو مؤسسة مالية واستثمارية كبيرة في شمال أوروبا.



من المتوقع أن تُخفّض المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، وجميعها من كبار مشتري الأسلحة في السنوات الأخيرة، الإنفاق الحكومي.

لكن لدى الدول الديمقراطية مجال قليل للبهجة، لأن العواقب الاقتصادية الواسعة لإنتشار وباء فايروس كورونا ستكون أكثر شدة.



يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3٪ هذا العام، وهو أسوأ انكماش منذ الكساد الاقتصادي العظيم.



من المتوقع أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وهي الدول الست الكبرى المنفقة في حلف الناتو، من أكثر الدول تضرراً اقتصادياً.



وصل الإنفاق الطارئ لتخفيف الصدمة الاقتصادية بالفعل إلى 8 تريليون دولار على مستوى العالم، أو 9.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما سيخلفُ جبالاً من الديون.

في هذه الظروف، من المُرجح أن يواجه القادة السياسيون ضغطاً لإنفاق المزيد على شبكات الأمان الصحية والرعاية الاجتماعية، وأقل على التسلح.



يقول السيد مايكل فورموزا من شركة ريناسانس للاستشارات الاستراتيجية "نرى إشارات تدل على أن الحكومات قد تبدأ في تأخير عمليات الاستحواذ الكبيرة بين الشركات" مما سيجعل الشركات الصغيرة تفتقر إلى السيولة.



ويضيف بالقول "هناك فرصة جيدة للغاية لأن تصبح الأجزاء الرئيسية من سلاسل التوريد مُضطربة أو في وضع صعب على المدى القريب."

قالت كوريا الجنوبية إنها ستخفض ميزانية الدفاع للعام المقبل بنسبة 2٪ (738 مليون دولار) وتايلاند بنسبة 8٪ (557 مليون دولار)، من أجل تحويل الأموال بدلاً من الإنفاق الدفاعي إلى صندوق إغاثة الكوارث وحزم التحفيز المالي على التوالي.



ومن المؤكد أن تتبع دول أخرى ذلك المسار.



يشير السيدان كريستوفر سكالوبا وإيان بريجنسكي من المجلس الأطلنطي، وهو مركز أبحاث في واشنطن العاصمة، إلى أن تخفيضات الإنفاق العسكري من قبل الدول الأوروبية "قد تبدو كأنها قرع ناقوس الموت" على هدف حلف الناتو الذي يريد أن تُنفق الدول الأعضاء فيه نسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.



ويضيف السيدان سكالوبا وبريجنسكي القول "من شأن ذلك أن يُعيد إشعال النقاش حول تقاسم الأعباء مما قد يؤدي إلى الإضرار بالتضامن عبر الأطلسي، وكنتيجة لذلك، رغبة الولايات المتحدة في إبقاء قواتها في أوروبا."

لكن الولايات المتحدة نفسها لن تخرج بل أذى.



تقدر مؤسسة راند RAND، وهي مؤسسة بحثية أخرى، أنه حتى إذا ظل الإنفاق الدفاعي الأمريكي مستقراً عند 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فقد يعاني البنتاغون من نقص بحدود 350 مليار إلى 600 مليار دولار مما هو متوقع في الخطط الحالية خلال العقد المقبل، أي حوالي المبلغ نفسه (500 مليار دولار) الذي سببه العجز الضخم جداً في الميزانية الذي بدأ عام 2011.



من المحتمل أن يكون هذا الحد الأدنى، كما تقول مؤسسة راند RAND، لأن من المحتمل أن ترتفع أسعار مُدخلات إنتاج الأسلحة الأمريكية مع انتقال الكثير من شركات الإنتاج بعد الوباء من الصين.

يقول السيد فرانك هوفمان من جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، إن الأولويات الوطنية "سوف تميل أولاً وقبل كل شيء نحو تحسين الدخل والأمن الصحي، وتحسين المرونة الاقتصادية والبنى التحتية".



في أسوأ السيناريوهات، كما يقول السيد هوفمان، يمكن أن ينخفض ​​الإنفاق الدفاعي إلى حوالي 610 مليار دولار "وهو المستوى الذي قد يتطلب تخفيضات في القوات، وتقليل عدد القواعد الأمريكية والتمارين في الخارج، وتقليل خطط التحديث".



إذا كانت هناك حرب ضد فايروس كورونا، فإن مكاسب السلام ستذهب، كالمعتاد، إلى المدنيين.

*أستاذ الاقتصاد في جامعة ولاية كنساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

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