بالوثائق.. أسماء الكابينة الوزارية

2020/05/02 | 00:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداداظهرت وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم)، اسماء الكابينة الوزارية "المسربة" لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير النفط الأسبق، ابراهيم بحر العلوم، الجمعة، عن خطوة نفذتها حكومة تصريف الأعمال ضاعفت العجز المالي في العراق.

وقال بحر عبر العلوم، عبر تغريدة على منصة تويتر، إن "حكومة تصريف الاعمال ذات الصلاحيات المحدودة، بدأت اليو

بغداد اليوم-اربيل

كشف وفد حكومة إقليم كردستان، الجمعة، نتائج اجتماعاته التي أجراها في بغداد، قبل عودته الى الاقليم.

وذكر بيان، صادر عن حكومة الإقليم، أن "وفد إقليم كردستان، بعد إجرائه سلسلة اجتماعات في بغداد، عاد برئاسة نائب رئيس الوزراء ق

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الجمعة (01 أيار 2020)، أن إقليم كردستان رفض الإفصاح عن أعداد موظفيه، على الرغم من الدعوات المتكررة منذ عام 2014.

وقال الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللج

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