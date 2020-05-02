تشعر بالجوع؟ تناول هذه المكسرات على السحور

2020/05/02 | 00:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتبط شهر رمضان بعدد من العادات التي يحافظ عليها المصريون، ومنها المكسرات التي تحتوي على الألياف والمعادن المفيدة للجسم وتتميز معظم أنواع المكسرات بأنها تفيد الصائم الذي يشتكي من إحساس الجوع في رمضان، فهي تساعد على سد المعدة لذلك فهي مناسبة في وجبة السحور، حسبما جاء فى موقع “العربية”.ومن أنواعها المساعدة، الفستق الذي […]

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