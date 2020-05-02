الانواء الجوية تسجل هزة ارضية زاخو “وثيقة”

2020/05/02 | 00:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تسجيل هزة ارضية لمنطقة جنوب شرق زاخو في دهوك.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه ان “الهزة الارضية تبعد (10) كم جنوب شرق زاخو في محافظة دهوك”، مشيرة الى ان “قوتها بلغت (3،3 ) درجة على مقياس رختر”.واضافت انه “لم يثبت الشعور […]

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