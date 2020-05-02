“كورونا” يكبد الرياضة الأميركية خسائر بـ12 مليار دولار

2020/05/02 | 00:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أظهر تقرير لشبكة “إي إس بي إن” الأميركية بث ،الجمعة، أن حجم خسائر إيرادات القطاع الرياضي في الولايات المتحدة من جراء الإغلاق التام الناتج عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد سيبلغ 12 مليار دولار، مع إمكانية ازدياده في حال إلغاء دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل)، والبطولات الجامعية.ويشمل حجم الخسائر […]

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