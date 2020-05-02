حضن عبدالمحسن للعراقية روان مهدي يُثير الجدل

2020/05/02 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان السعودي عبدالمحسن النمر جدلاً بأحد مشاهده في الحلقة الخامسة من مسلسل “أم هارون”.وعبر الجمهور عن استغرابهم من المشهد الذي ظهر به النمر يحتضن الممثلة العراقية روان مهدي لبضع دقائق، والتي تلعب دور ابنته في المسلسل، وهو ما لم يعتد عليه الجمهور منه طوال مسيرته الفنية التي تمتد لـ40 عاماً.وفي وقت […]

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