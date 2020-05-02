نشر صورة نادرة لزوجة رامز جلال

2020/05/02 | 00:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان صورة نادرة للممثل رامز جلال مع زوجته التي يُخفيها عن الاعلام.وعلقت مي ساخرة، على الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”: “زوجة رامز جلال، مادري ليش أحس أنها عايشة معه ببيت رعب”.وظهر رامز مع زوجته عام 2017 عبر السوشيال ميديا، ولم يظهر بصحبة زوجته مرة أخرى.وكان رامز […]

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