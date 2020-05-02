"كلكامش برس" تنفرد بنشر الكابينة الوزارية المقترحة للتصويت عليها في البرلمان العراقي

2020/05/02 | 00:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تنشر وكالة " كلكامش برس " الكابينة المقترحة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي للتصويت عليها في مجلس النواب بعد الاتفاق السياسي على التحديثات التي اجراها الكاظمي في شان مرشحي بعض الوزارات.

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