عرفان خان يذكر مكة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

2020/05/02 | 00:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان منذ عام 2018.وقال متحدث باسم الممثل: إن عرفان خان توفي بعد إدخاله مستشفى كوكيلابين ديروباي امباني في مومباي، بسبب عدوى في القولون.وجاء في آخر رسالة كتبها خان (53 عامًا)، ونشرتها “سكاي نيوز” نقلاً عن صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية: “قبل فترة […]

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