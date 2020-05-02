فيديو : رسالة خطيرة من ابن خال بشار الأسد

2020/05/02 | 00:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد شريط فيديو توجه فيه للأسد مؤكدا استعداده لفتح أوراقه ودفع كافة المستلزمات وقال إنه سيأتي وقت يشرح فيه قصة أملاكه.وقال مخلوف مخاطبا الأسد :” لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف” وأضاف :” أنت تعرف كم قدمت […]

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