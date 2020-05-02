إصابة مذيعة عربية بكورونا

2020/05/02 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المذيعة السودانية، سوزان سليمان، عن إصابتها بفيروس كورونا.وقالت سوزان، الخميس، في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن نتيجة الفحص الخاصة بها عقب ظهور أعراض كورونا عليها جاءت إيجابية (أي مصابة).وتعرضت مذيعة فضائية نادي الهلال المشهورة، سوزان، لوعكة صحية ألزمتها السرير لأيام، قبل أن تقرر إجراء فحص الفيروس.وكانت […]

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