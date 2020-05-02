تقرير دولي: مجرمون يبيعون دماء المتعافين من كورونا

2020/05/02 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير أمني أسترالي، عن ازدهار تجارة بيع دماء مرضى فيروس كورونا المستجد المتعافين، عبر الإنترنت المظلم، لاستخدامها كلقاح ضد مرض كوفيد 19.ونقلت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، عن تقرير للمعهد الأسترالي لعلم الجريمة، أنه إضافة إلى دماء المتعافين من كورونا، يقوم القائمون على العملية، ببيع كميات كبيرة من معدات الحماية الشخصية والعلاجات الموجودة مسبقًا […]

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