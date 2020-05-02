عايدة رياض: جعلوني أؤدي العمرة وأنا مسيحية

2020/05/02 | 00:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى في برنامج “خط أحمر”، المذاع على فضائية “الحدث اليوم”، قالت الفنانة عايدة رياض، تعليقا على الشائعات التي تطلق عليها، إن شائعة الوفيات التي تطال الفنانين شيء بسيط بالنسبة للشائعات التي تعرضت لها.وأوضحت رياض أن لا علاقة لها بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، متابعة: “شوفت صورة حد حاطط صورتي […]

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