التصدي لجائحة فيروس كورونا امر عالمي! - الحزب الشيوعي العمالي العراقي

2020/05/02 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_العمالي_العراقي التصدي لجائحة فيروس كورونا امر عالمي!لقد فجرت جائحة فيروس كورونا الفقاعة.



بالرغم من ان فيروس كورونا يصور كونه السبب وراء المعدلات العالية من البطالة والانكماش الاقتصادي على مستوى العالم، وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الاخرى والازمة الصحية والوفيات الهائلة، الا ان فيروس كورونا، قد مهد الطريق لتفاقم هذه الازمات.



لقد كانت هذه المشاكل موجودة دائما بمديات مختلفة.ان الوضع ما ......





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