الحلقة التاسعة/مجزرة ساحة السباع - عبد جاسم الساعدي

2020/05/02 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_جاسم_الساعدي لاشك أن حادث السباع كان لمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة أكتوبر الروسية.



نظمها الحزب الشيوعي العراقي بحسب طلب وافق عليه صدام حسين.



تجمع الشباب بخاصة من الطلبة في ٧-;- ت ٢-;- العام ١-;-٩-;-٦-;-٨-;-.ويعرف عن ساحة السباع بمشاهدها التاريخية كما في وثبة كانون.



حدثت المفاجأة حينما اقتحم جلاوزة البعث يتقدمهم المجرم جبار كردي.



فانتزع المناضل وليد الخالدي من السيارة وارداه قتيلا مع ثلا ......





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